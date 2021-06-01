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2021
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Цена нефти WTI поднялась выше $68 за баррель впервые с октября 2018 года
Товарно-сырьевые рынки
Новости
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Мировые цены на нефть растут на 2-2,5% во вторник утром, при этом цена нефти WTI поднялась выше 68 долларов за баррель впервые с октября 2018 года, свидетельствуют данные торгов... ПРАЙМ, 01.06.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут на 2-2,5% во вторник утром, при этом цена нефти WTI поднялась выше 68 долларов за баррель впервые с октября 2018 года, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 10.46 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,89%, до 70,63 доллара. Июльские фьючерсы на WTI дорожали на 2,59%, до 68,04 доллара за баррель.