МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут на 2-2,5% во вторник утром, при этом цена нефти WTI поднялась выше 68 долларов за баррель впервые с октября 2018 года, свидетельствуют данные торгов. Нефть марки Brent торгуется выше $70 за баррель впервые с 18 мая

По состоянию на 10.46 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,89%, до 70,63 доллара. Июльские фьючерсы на WTI дорожали на 2,59%, до 68,04 доллара за баррель.