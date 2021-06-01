МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем растут в среднем на 2-3%, — инвесторы ожидают новостей по дальнейшим параметрам сделки ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.31 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 2,06% — до 70,75 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на WTI дорожали на 2,76%, до 68,15 доллара за баррель, впервые с октября 2018 года отметку в 68 долларов.

На вторник запланировано сперва заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, а затем — встреча всех глав делегаций.

В понедельник состоялось заседание техкомитета ОПЕК+, на котором ОПЕК представила свой прогноз по рынку нефти. Организация ожидает более сильного дефицита на нефтяном рынке в 2021 году по сравнению с прогнозами апреля, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на внутренние документы альянса. По оценке ОПЕК, спрос на нефть в этом году превысит предложение в среднем на 1,4 миллиона баррелей в сутки. Биржи Азии закрылись в основном ростом в ожидании статистики из США

Инвесторы ожидают решения по дальнейшим параметрам сделки и планов постепенного возвращения нефти на рынок. "Мы считаем, что рынок сможет поглотить эти дополнительные поставки", — цитирует газета Wall Street Journal аналитика ING Уоррена Паттерсона (Warren Patterson).

При этом он отметил оживление спроса на топливо. "В США официально начался сезон летних автомобильных поездок после выходных к Дню поминовения, и мы вступили в этот период, когда запасы бензина уже снижались", — сказал аналитик.