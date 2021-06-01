МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут во вторник на 2-3%, стоимость фьючерсов марки Brent поднялась выше 71 доллара за баррель впервые с 8 марта, свидетельствуют данные торгов. СМИ: ОПЕК+ рекомендует сохранить план по повышению добычи нефти на июль

По состоянию на 15.18 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 2,48% — до 71,04 доллара за баррель. Показатель находится на таком уровне впервые с 8 марта. Июльские фьючерсы на WTI дорожали на 3,29%, до 68,5 доллара за баррель.