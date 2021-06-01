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2021
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Цена нефти Brent превысила $71 за баррель впервые с восьмого марта
Товарно-сырьевые рынки
Новости
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Мировые цены на нефть растут во вторник на 2-3%, стоимость фьючерсов марки Brent поднялась выше 71 доллара за баррель впервые с 8 марта, свидетельствуют данные торгов. По... ПРАЙМ, 01.06.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут во вторник на 2-3%, стоимость фьючерсов марки Brent поднялась выше 71 доллара за баррель впервые с 8 марта, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 15.18 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 2,48% — до 71,04 доллара за баррель. Показатель находится на таком уровне впервые с 8 марта. Июльские фьючерсы на WTI дорожали на 3,29%, до 68,5 доллара за баррель.