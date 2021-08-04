МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть замедлили темпы снижения в среду вечером после публикации статистики минэнерго США, согласно которой запасы бензина в стране за минувшую неделю снизились до минимума с ноября 2020 года, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.48 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,41% — до 71,39 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 1,97% — до 69,17 доллара за баррель.

Ранее падение цен на нефть достигало 3%, но после публикации еженедельных статданных по запасам нефти в США темпы падения замедлились. Инвесторы, в частности, обратили внимание на запасы бензина, которые сократились до минимума с ноября 2020 года и составили за минувшую неделю 228,9 миллиона баррелей. Индексы США в основном снижаются

При этом коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за минувшую неделю выросли на 0,8%, или на 3,6 миллиона баррелей — до 439,2 миллиона баррелей. Однако добыча не изменилась, оставшись на уровне предыдущей недели в 11,2 миллиона баррелей в день.

На нефтяном рынке также сохраняются опасения, связанные с распространением коронавируса. Так, рост заражений штаммом коронавируса "дельта" в крупнейшем импортере нефти, Китае, привел к ограничениям на передвижение в некоторых городах.