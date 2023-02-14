ВАШИНГТОН, 14 фев — ПРАЙМ. Власти США планируют в апреле-июне продать 26 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва, передает агентство Bloomberg. Стоимость нефти растет после выхода статистки по запасам в США

"Продажа, не имеющего экстренного значения, составит до 26 миллионов баррелей сырой нефти… и была запланирована конгрессом на текущий финансовый год", — говорится в сообщении.

Реализация предусмотрена законом от 2015 года. Министерство энергетики, по данным агентства, ищет возможности сократить объемы продаж, чтобы чрезмерно не расходовать стратегический резерв, который сейчас составляет всего 371 миллион баррелей.

В прошлом году президент Джо Байден санкционировал товарные интервенции в суммарном объеме 180 миллионов баррелей для снижения внутренних цен на бензин и подвергся критике со стороны политических оппонентов-республиканцев за опустошение резерва без экстренной на то необходимости.