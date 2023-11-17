МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Парламент Болгарии одобрил частичную отмену исключению по импорту и переработке российской нефти нефтеперерабатывающим заводом "Лукойл Нефтохим" в городе Бургас, передает болгарское информационное агентство БТА со ссылкой на брифинг членов парламента. Венгрия и Северная Македония согласуют меры против решения Болгарии по газу

Болгарское национальное радио (БНР) 16 ноября сообщало, что депутаты народного собрания (парламент) Болгарии не поддержали законопроект, в соответствии с которым компания "Лукойл" должна была бы перестать перерабатывать российскую нефть на НПЗ "Лукойл Нефтохим" в Бургасе в трехдневный срок после его вступления в силу. Согласно радио, по итогам совещания премьер страны Николай Денков представил план постепенного отказа от российской нефти на НПЗ в Бургасе, в соответствии с которым это предполагается сделать 1 марта 2024 года.

"Власти достигли соглашения по госбюджету на 2024 год и предоставленному Советом ЕС исключению по импорту и переработке российской нефти и нефтепродуктов нефтеперерабатывающим заводом "Лукойл Нефтохим " в Бургасе", — сообщает агентство.

Как отмечает БТА со ссылкой на заявление на пресс-конференции лидера партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" Десиславы Атанасовы, исключение будет отменено в два этапа. Отмечается, что сначала экспортные квоты будут отменены с 1 января 2024 года, а на втором этапе будет полностью отменено само исключение на переработку российской нефти с 1 марта 2024 года.

"Мы согласились на этот переходный период исключительно для предотвращения потрясений на рынке", — цитирует агентство Атанасову.

В 2022 году лидеры ЕС достигли соглашения о введении частичного нефтяного эмбарго в отношении России. При этом Болгарии тогда в виде исключения было разрешено перерабатывать российскую нефть, доставляемую морским путем, до конца 2024 года.

По данным секретного доклада, подготовленного для парламента Болгарии и попавшего в распоряжение издания Politico, НПЗ "Лукойл Нефтохим" в Бургасе с момента введения льготы 5 февраля заработал 983 миллиона долларов. В конце октября компания "Лукойл" заявила, что выплачивает налоги в установленные сроки и полностью выполняет обязательства перед бюджетом Болгарии.