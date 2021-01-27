МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Больше половины россиян готовы переплатить за полезные и безопасные продукты, наиболее тщательны при выборе мяса и молока и гораздо менее придирчивы к кондитерским изделиям и алкоголю, следует из исследования Центра изучения потребительского поведения Роскачества. Россияне в январе больше тратили на базовые продукты

В исследовании участвовали 1 000 россиян в возрасте от 18 лет, проживающих в городах с населением от 100 тысяч человек из всех федеральных округов РФ. Эксперты указывают, что большинство — 39% и 22%, — уделяют особое внимание выбору мясной и молочной продукции соответственно. На третьем месте по тщательности выбора — рыба (10%), затем следуют овощи (13%), фрукты (7%) и зерномучные изделия (5%). На последнем месте (по 2%) — кондитерские изделия, соки с газировкой и алкоголь.

Между тем, мужчины к покупке мяса относятся пристальнее, чем женщины — 44% против 34%, а женщины более внимательны к выбору молочной продукции — 26% против 16%. Они также более тщательно, чем мужчины, подходят к выбору рыбы и овощей — 11% против 9% и 14% против 11% соответственно.

Согласно итогам опроса, 77% российских потребителей считают, что натуральных и полезных для организма продуктов на рынке меньше, чем необходимо. "Продукты, которые принесут пользу организму, стоят того, чтобы заплатить за них больше — так ответили 62% респондентов. В то же время для потребителей важную роль играет безопасный состав продукта — в этом случае 51% опрошенных готовы заплатить за него больше", — говорится в сообщении. Роскачество обнаружило в пряностях кишечную палочку и плесень

Переплатить за товары с повышенным содержанием полезных веществ согласились 28%, за лучший вкус — 23%, а за продукты с повышенными требованиями к экологичности производства — 10% респондентов, но при этом 68% согласились с тем, что сейчас на рынке недостаточно таких продуктов. "Только 17% опрошенных заявили, что не будут покупать продукты с перечисленными выше свойствами, если они дороже обычных", — сообщает Роскачество.