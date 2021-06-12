МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Более 54% жалоб заемщиков на нарушение их прав с января по апрель 2021 года касались микрофинансовых организаций, отметили "Известия".

ФССП определила основные причины жалоб граждан:

взаимодействие с третьими лицами,

оказание психологического давления,

использование выражений и совершение иных действий, унижающих их достоинство,

угрозы причинения вреда.

За четыре месяца 2021 года Федеральная служба судебных приставов (ФССП) рассмотрела около 10900 обращений граждан о нарушении их прав, рассказало издание. В 2021 году граждане направили 54% жалоб по поводу МФО, а в 2020 году число претензий к микрофинансовым организациям составляло 49%. Постпред России при Евросоюзе предупредил о кознях "Северному потоку-2"

В ФССП сообщили, что количество жалоб по поводу коллекторских агентств, которые входят госреестр юрлиц, в 2021 году сократилось в отличие от МФО. На деятельность коллекторов в 2021 году жалуются только в 7,3% случаев.

Рост жалоб необходимо связать с увеличением числа кредитов и займов, которые получает население, заявил руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган.