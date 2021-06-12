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2021
https://1prime.ru/consumer_markets/20210612/833915324.html
Каждый второй заемщик жалуется на взыскателей от МФО
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Более 54% жалоб заемщиков на нарушение их прав с января по апрель 2021 года касались микрофинансовых организаций, отметили "Известия". ФССП определила основные причины жалоб... ПРАЙМ, 12.06.2021
фссп, коллекторские агентства, мфо, новости, бизнес, потребрынок
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Более 54% жалоб заемщиков на нарушение их прав с января по апрель 2021 года касались микрофинансовых организаций, отметили "Известия".
ФССП определила основные причины жалоб граждан:
- взаимодействие с третьими лицами,
- оказание психологического давления,
- использование выражений и совершение иных действий, унижающих их достоинство,
- угрозы причинения вреда.
За четыре месяца 2021 года Федеральная служба судебных приставов (ФССП) рассмотрела около 10900 обращений граждан о нарушении их прав, рассказало издание. В 2021 году граждане направили 54% жалоб по поводу МФО, а в 2020 году число претензий к микрофинансовым организациям составляло 49%.
В ФССП сообщили, что количество жалоб по поводу коллекторских агентств, которые входят госреестр юрлиц, в 2021 году сократилось в отличие от МФО. На деятельность коллекторов в 2021 году жалуются только в 7,3% случаев.
Рост жалоб необходимо связать с увеличением числа кредитов и займов, которые получает население, заявил руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган.