2021-07-14T09:47:35+03:00
2021-07-14T09:47:35+03:00
2021-07-14T09:47:35+03:00
2021
https://1prime.ru/consumer_markets/20210714/834193280.html
Производители предупредили о резком росте цен на соль
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Из-за дефицита полувагонов, которые используются для транспортировки соли, производители предупреждают о росте цен на этот продукт, пишет "Коммерсант". Ситуация с логистикой... ПРАЙМ, 14.07.2021
соль, россия, цены на продовольствие, запасы продуктов, новости, бизнес, потребрынок
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Из-за дефицита полувагонов, которые используются для транспортировки соли, производители предупреждают о росте цен на этот продукт, пишет "Коммерсант".
Ситуация с логистикой грозит срывом поставок и последующим ростом цен на соль, заявил исполнительный директор "Руспродсоюза" Дмитрий Востриков в письме министру транспорта РФ Виталию Савельеву.
"На конец марта 2021 года на железнодорожной сети было 577,73 тысяч полувагонов при потребности рынка в 430-450 тысяч единиц […] есть риски срыва поставок соли пищевым предприятиям", — цитирует письмо издание.
Значительный рост ставок на полувагоны "однозначно приведет" к подорожанию соли на полках магазинов.
"Дальнейшее неудовлетворение потребности различных отраслей может привести к сокращению запасов соли до критического уровня", — заявили в свою очередь в "Руссоли".
Дефицит соли, как и ее удорожание, затронет тех россиян, кто массово заготавливают на зиму дачные овощи. В июле и августе традиционно в России — сезон консервации.
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