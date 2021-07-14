МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Из-за дефицита полувагонов, которые используются для транспортировки соли, производители предупреждают о росте цен на этот продукт, пишет "Коммерсант". Суд объяснил, в каком случае россиян не могут лишить пенсии

Ситуация с логистикой грозит срывом поставок и последующим ростом цен на соль, заявил исполнительный директор "Руспродсоюза" Дмитрий Востриков в письме министру транспорта РФ Виталию Савельеву.

"На конец марта 2021 года на железнодорожной сети было 577,73 тысяч полувагонов при потребности рынка в 430-450 тысяч единиц […] есть риски срыва поставок соли пищевым предприятиям", — цитирует письмо издание.

Значительный рост ставок на полувагоны "однозначно приведет" к подорожанию соли на полках магазинов.

"Дальнейшее неудовлетворение потребности различных отраслей может привести к сокращению запасов соли до критического уровня", — заявили в свою очередь в "Руссоли".

Дефицит соли, как и ее удорожание, затронет тех россиян, кто массово заготавливают на зиму дачные овощи. В июле и августе традиционно в России — сезон консервации.

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