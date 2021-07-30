МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Клиенты банков при оформлении ссуды не разбираются в правила ее погашения, поэтому они оказываются в затруднительном положении, рассказала радио Sputnik финансовый советник Наталья Смирнова. Эксперт предупредил, как жонглируют ценами в автосалонах

Заемщик может испортить свою кредитную историю, даже если он думает, что погашает долг точно в срок, пишет издание.

"Могут возникать проблемы с датой погашения кредита. Многие, например, платят с банковского счета в другом банке и считают, что достаточно оплатить в обозначенную дату, и деньги поступят на счет банка, где они брали кредит. Но на банковский перевод уходит несколько дней, соответственно, на пустом месте может возникнуть просрочка и можно испортить свою кредитную историю", – заявила Наталья Смирнова.

Иногда у клиентов возникают проблемы при использовании кредитных карт, объяснила специалист.

"Вам могут выдать карту и сказать, что будет кешбэк, а окажется, что чтобы его получать, нужно выполнять определенные условия: тратить не меньше определенной суммы, кешбэк будет только в определенных магазинах. Часто люди не смотрят, платная ли карта в обслуживании, или неправильно рассчитывают срок льготного периода без процентов", – отметила эксперт.







