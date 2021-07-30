МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Средний ежемесячный платёж в счёт погашения просроченного долга в России за последний год вырос на 5% — до примерно 7 тысяч рублей, рассказали РИА Новости в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). Эксперты уверены, что США не смогут помешать "Северному потоку-2"

"Средний ежемесячный платёж в счёт погашения просроченного долга сейчас находится в пределах 7 тысяч рублей и имеет тенденцию к постоянному росту. Так, например, за год этот показатель вырос на 5%, за вторую половину 2019 — первую половину 2020 годов — на 10%", — рассказали в ассоциации.

Президент НАПКА Эльман Мехтиев отметил, что средний платёж по долгу во многом отражает уровень платёжеспособности россиян — чем лучше и благоприятнее ситуация, тем он выше.

"Если во время обслуживания данная тенденция может быть не столь очевидна, то с выходом на просрочку и при желании работать с долгом заёмщик старается выбрать для себя комфортный платёж и просит его снизить. Именно по этой причине ежемесячный платёж во время обслуживания кредита и на просрочке отличается на 10 и более процентов", — сообщил он.

Несмотря на рост среднего платежа россияне стали более дисциплинированно погашать долги, уверен гендиректор коллекторского агентства "М.Б.А. Финансы" Фёдор Вахата, связывая это с тем, что в число должников попали те, кто оказался в сложной финансовой ситуации из-за пандемии, но исправно платил по кредиту до возникновения финансовых трудностей.

"При этом в период пандемии выросла и доля тех, кто отказывался платить долги регулярно, надеясь на предоставление кредитных каникул или другие послабления в связи со сложной экономической ситуацией. Сейчас мы фиксируем снижение доли отказников примерно на 2% в сравнении с прошлым годом", — заключил он.