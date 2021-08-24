МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Вопрос акций в сетевых супермаркетах стоит рассматривать комплексно, то есть применительно не только к экономии на покупках, но и в плане получения других бонусов. Об этом рассказывает агентству "Прайм" эксперт департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

"Стоит не только скупать товары по скидке, но и оформлять бонусные карты тех сетей, в которые покупатель ходит чаще всего – по ним выгодных предложений больше, а накопительная система позволяет списывать баллы за покупки в счет оплаты либо получать дополнительные скидки", — поясняет он.

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Еще один момент – это кобрендинговые банковские карты. Многие банки сейчас открывают для себя систему кэшбэков, которая выгодна всем – и банкам, и продавцам, и клиентам.

Банки получают дополнительный приток клиентов и прибыль с комиссий и обслуживания, продавцы товаров серьезно экономят на рекламе, так как клиентов им, по сути, приводит банк, клиенты получают дополнительный кэшбэк или бонусные баллы, оформляя кобрендинговую карту или подключая дополнительный кешбэк.

К слову, подписки можно также отнести к кобрендингу — этот кейс становится все более популярным не только среди онлайн-платформ, но и среди банков. За чуть более дорогой тариф клиент может получить гораздо больше дисконтных предложений, в том числе и на супермаркеты.

"Безусловно, есть разовые истории, например, выход нового бренда на рынок и продажи по сниженным ценам, разовые акции сетевиков в виде купонов на скидки, но основные моменты, на которые стоит делать акцент – это именно карты лояльности и банковский кобрендинг. Это наиболее долгоиграющие истории, дающие профит на горизонте нескольких лет", — подытожил эксперт.