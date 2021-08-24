МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Российские ритейлеры стараются не повышать цены на социально значимые продукты, а некоторые компании устанавливают нулевую или даже отрицательную торговую наценку, сообщил РИА Новости статс-секретарь, замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов. Правительство контролирует ситуацию с ценами на продукты

"Торговые сети стараются не повышать цены на социально значимые продовольственные товары. Некоторые сети устанавливают нулевую и даже отрицательную торговую наценку на продукты питания за счет собственной маржи", — сказал Евтухов. Он отметил, что средняя торговая наценка на социально значимые продовольственные товары в розничной торговле, по данным Росстата, составляет сейчас 16,5%.

Пресс-служба вице-премьера РФ Виктории Абрамченко во вторник сообщила, что заместитель председателя правительства поручила Минтрансу, Минпромторгу и Минсельхозу изучить ситуацию со стоимостью автоперевозок продуктов питания и проработать меры по снижению цен на транспортные услуги. Замглавы Минпромторга также отметил, что наблюдается подорожание перевозок овощной продукции.

"По информации, полученной от представителей отраслевых ассоциаций производителей и торговых сетей, за год особенно выросли в цене автомобильные перевозки, а на них приходится основной объем перевозок продуктов питания", — сообщил Евтухов. Он указал: сейчас идет сезонное снижение стоимости овощей, и, чтобы это снижение было более ощутимым и динамичным, нужно снизить логистические затраты, которые оказывают влияние на конечную стоимость продукции. ФАС проанализирует справедливость наценок на базовые продукты

"Нужно решить проблему нехватки транспорта и роста цен на перевозки. Обсуждение вариантов решения проблемы подорожания перевозки овощей и поиск вариантов поддержки происходит на площадке Минтранса. Минпромторг со своей стороны, наряду с коллегами из Минсельхоза, участвует в этой работе", — добавил замминистра.

Он также указал, что руководством страны поставлена задача не допустить галопирующего роста цен на продукты питания, а цены на овощи из "борщевого набора" должны быть существенно снижены. "В решении этой задачи, уверен, должны быть задействованы все отрасли, имеющие отношение к пути продуктов питания от поля-огорода до прилавка и покупателя", — сказал Евтухов.

"В конечной цене моркови, капусты и прочих продуктов есть не только труд аграриев и ритейл. Здесь есть доля и транспортников, и производителей горюче-смазочных материалов, удобрений и прочего. По информации торговых сетей и сельхозпроизводителей, стоимость перевозок овощей с юга в центр России сегодня составляет порядка 3-5 рублей за килограмм", — отметил он.