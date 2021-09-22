МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Ситуация с ценами на макаронные изделия будет зависеть от ряда факторов: мировых биржевых цен на зерно, курса рубля по отношению к валютам, регуляторных воздействий на рынок. Помимо роста цен на сырье у бизнеса значительно выросли сопутствующие затраты на перевозки, материалы и комплектующие, рассказал "Прайм" исполнительный директор ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков. Покупателям объяснили, как магазины обманывают охотников за скидками

"Так, с осени прошлого года подорожала вся упаковка от стрейч-плёнки до паллетов. Последние по нашим данным выросли подорожали с начала года на более 100%. Наши участники отмечают рост логистики перевозок. Все это влияет на себестоимость", — сказал он.

По его словам, невозможно сдерживать цены в одной стране и только в сегменте продуктов питания при растущих издержках в цепочке поставок, поскольку это бьет по экономике отрасли и ведет к снижению инвестиционной привлекательности, а следом и к снижению предложения на рынке.

При этом макароны из твердых сортов пшеницы составляют незначительную часть рынка и используются преимущественно в ресторанном бизнесе и некоторыми гурманами. Закупочные цены на твердые сорта всегда были гораздо выше, чем на продовольственную пшеницу. Вермишель и другие изделия изготавливаются в основном из муки в/с мягких сортов пшеницы, на которые рост не столь значителен и имеет в настоящее время региональную специфику.

Во всех регионах Урала, Зауралья и в Поволжья цены на пшеницу растут ввиду снижения прогнозов урожая, высокого спроса местных переработчиков, а также снижения сбора зерновых в Казахстане и Средней Азии и активного спроса на российское зерно с их стороны. Рост цен провоцирует и ситуация на мировом рынке из-за засушливых явлений в США и Канаде.

При этом на Юге России, в Центре и Черноземье изменение цен происходит весьма незначительными и даже отрицательными темпами, добавил Востриков.

Таким образом оптовые цены на пшеницу 3 класса на прошлой неделе составили: на Урале на +340руб./т, в Сибири +385руб./т. При этом на Юге слабо снизились на —15руб./т, а Центре слабо выросли на +15руб./т. В Поволжье и Черноземье также небольшой рост: на +90руб./т и +70руб./т. соответственно.

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