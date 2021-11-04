МИНСК, 4 ноя — ПРАЙМ. Правительство Белоруссии на три месяца продлило запрет на вывоз из страны гречки, говорится в опубликованном в четверг на национальном правовом интернет-портале постановлении Совета министров республики. Роспотребнадзор ограничил импорт лимонов из Турции

"Установить временный запрет на вывоз за пределы Республики Беларусь в ЕАЭС товаров по перечню… вне зависимости от страны происхождения, за пределы таможенной территории ЕАЭС в Республике Беларусь в государства, не являющиеся членами ЕАЭС, товаров, помещенных под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта", — говорится в документе.

В перечне товаров, в отношении которых установлен временный запрет на вывоз за пределы Белоруссии, указаны крупа грубого помола из гречихи, гречневое зерно обрушенное, готовые пищевые продукты из гречки. Власти республики в июле вводили запрет на вывоз этих товаров сроком на три месяца.

Постановление не распространяется на товары, вывозимые для оказания международной гуманитарной помощи, перемещаемые в рамках международных транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами таможенной территории ЕАЭС, а также помещенные под таможенные процедуры в государстве – члене ЕАЭС, отличном от Белоруссии, но перемещаемые транзитом через ее территорию. Также решение не распространяется на товары, перемещаемые в рамках международных транзитных перевозок, начинающихся за пределами таможенной территории ЕАЭС и заканчивающихся в государстве – члене ЕАЭС.

Постановление поручает МИД уведомить Евразийскую экономическую комиссию о введении данной меры нетарифного регулирования. Документ вступает в силу после его официального опубликования и действует в течение трех месяцев.