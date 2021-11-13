МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. В каком состоянии сейчас пребывает производство молочной продукции в России и как это может сказаться на стоимости молока и кефира в ближайшие полтора — два месяца, разбирался "Прайм".

В начале ноября дискуссия о стоимости "молочки", ведущаяся уже не один год, получила новый импульс. Производители высказали мнение, что себестоимость продукции заметно увеличилась. На этот фактор как причину существенного снижения прибыльности участников отрасли неоднократно сетовали в последнее время в отраслевой ассоциации "Союзмолоко". По их оценке, из-за увеличения издержек стоимость производства с 2020 года увеличилась на 30%.

ПРОИЗВОДСТВО ПОДОРОЖАЛО

Эксперты, которых опросил "Прайм", соглашаются с игроками отрасли. "Заявление производителей о росте себестоимости сырого молока в целом соответствует действительности", — констатирует профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов. Производители увидели серьезную угрозу в росте стоимости молока

Однако заявление о том, что производители не закладывали в цены дополнительные затраты, связанные с ростом себестоимости, не совсем верны. В частности, среднегодовой рост цен на масло сливочное в 2020 году по сравнению с 2019 годом составил 4,1%, на молоко питьевое — 2,8%". Опережающими темпами дорожали сыры. В 2020 году по сравнению с 2019-м они в среднем выросли на 7%, продолжает специалист.

В основном это не превышает стандартного удорожания продуктов в последние годы. Однако в 2021 году многое изменилось. Анализ динамики средних ежедневных цен на молочную продукцию с начала года свидетельствует о значительно более высоких темпах удорожания по сравнению с аналогичными периодами предыдущих лет, отметил Рамазанов.

"Продовольствие, включая молоко, дорожает во всем мире, — напомнил советник гендиректора компании "Открытие Брокер" по макроэкономике Сергей Хестанов. — В России с конца 2020 года принимался ряд мер, направленных на административное сдерживание цен. Но бесконечно это делать нельзя. Поэтому рано или поздно цены вырастут и дойдут, конечно, до потребителя".

Версию о том, что "молочка" дорожает из-за произвольных действий кого-либо из крупных поставщиков он считает несерьезной. "Трудно представить себе, что российские производители молока вошли в глобальный сговор с европейскими и американскими. А рост цен отмечается везде", — говорит специалист.

ДЕРЖАЛИСЬ ДО ПОСЛЕДНЕГО

"Себестоимость молока и молочных продуктов действительно заметно выросла за последнее время, — соглашается аналитик ФГ "Финам" Алексей Коренев. — Этому способствовали сразу несколько весьма значимых негативных факторов: увеличение стоимости сырья, производственной упаковки, импортных ветпрепаратов, повышение тарифов на электроэнергию, засуха в некоторых регионах России, которая привела к снижению урожая кормов, нестабильный курс рубля, крайне высокая зависимость отечественных производителей от импортного сырья и оборудования и так далее". Названы товары, на которые заметно выросли цены за первую неделю ноября

При этом многие сельхозпроизводители, предприятия пищевой промышленности и даже ритейл не спешили поднимать цены достаточно долгое время, чтобы удержать объемы продаж, указывает специалист. "Но в условиях постоянно растущих издержек невозможно до бесконечности держать фиксированные цены — рано или поздно это грозит полной потерей рентабельности и остановкой производства", — рассуждает он.

С начала года молоко и молочная продукция подорожали всего на 6%, сливочное масло — на 6,2%, в то время как официальная инфляция, рассчитываемая Росстатом, составляет сейчас 8,13%, а некоторые другие продукты выросли в цене куда значительнее (сахар — на 29%, хлеб — на 7,9%, крупы — на 9,2%, рыба — на 10%, мясо и птица — на 15,2%). Общий рост цен на продукты питания в 2021 году уже составляет 10,2%.

ЦЕНЫ ПОДРАСТУТ

В этой связи закономерно возникает вопрос — что будет с ценами на молочную продукцию в ближайшие шесть-восемь недель? Скорее всего, базовых продуктов — молока и кефира — подорожание коснется в наименьшей степени. Стоимость типичного завтрака выросла до максимального за 10 лет значения

В целом же роста цен не избежать, особенно по другим товарным группам. "Вероятнее всего, высокие темпы роста цен на молочную продукцию сохранятся до конца текущего года со средними темпами роста в 0,3% в неделю. Особенно заметным будет рост цен на твердые сычужные сыры", — полагает профессор Рамазанов.

Хестанов из "Открытия Брокер" считает наиболее вероятным сценарием дальнейшего удорожания в ближайшие пару месяцев плавный рост цен примерно на величину продовольственной инфляции — на 11-13%.

Видимо, удержать цены на такие привычные продукты, как молоко, кефир, сливочное масло и т.д. производителям не удастся. "Большинство из них уже работают на грани рентабельности. Именно поэтому они заявили, что до конца год рост цен может составить еще до 10%", — резюмирует Коренев.