МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Предприятие на Дальнем Востоке начало выпуск сильногазированных напитков со вкусом классической колы, сообщили РИА Новости в пресс-службе. Эксперты рассказали о последствиях ухода Coca-Cola и PepsiCo из России

В начале марта Coca-Cola сообщила, что приостанавливает деятельность в России.

"Группа компаний "Славда" сообщает о запуске производства и старте продаж нового продукта – напитка Cola Grink. Новый вкус, ставший дополнением серии напитков Grink, будет представлен в магазинах уже на этой неделе", — сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что напиток изготовлен на основе природной минеральной воды, у него вкус классической колы. Разливают газировку в упаковке 0,5 литра и 1,4 литра на заводе "Скит".

"В начале марта торговые сети начали проявлять интерес к появлению "дальневосточной колы", обращались к нам с просьбами разработать свой рецепт классического напитка. И мы отреагировали на возникший спрос. Наши технологи оперативно отработали задачу, чтобы в кратчайшие сроки выпустить новый для нашей линейки продуктов газированный напиток с классическим вкусом колы", — привели в пресс-службе слова генерального директора ООО "Славда групп" Романа Антипьева.

Slavda Group — один из крупнейших на Дальнем Востоке производителей питьевых и минеральных вод, а также напитков на их основе. На протяжении 32 лет компания разрабатывает источники минеральной воды.