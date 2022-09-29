МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Россияне больше узнают о качестве и особенностях производства вина и на этом фоне постепенно переходят с полусадких на сухие и полусухие вина, рассказали РИА Новости в Роскачестве. Роскачество не ожидает ввоза контрафактного вина по параллельному импорту

"В целом постепенный переход от полусладких к сухим и полусухим винам мы связываем с развитием культуры потребления, большей информированностью покупателей о качестве вин, особенностях их производства. Из года в год в процессе исследования в рамках проекта "Винный гид России" мы отмечаем достаточно невысокие показатели полусладкого вина по качеству в сравнении с другими категориями", — приводятся в сообщении слова директора департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеси Буняевой.

Отмечается, что изменения в запросах потребителей влияют и на структуру производства. "На сегодняшний день производство сухого вина в России занимает уже более трети (33,2%) от общего объема производства тихих вин. Из 144 миллионов литров вина, произведенного в России за первое полугодие текущего года, почти 48 миллионов литров составили именно сухие вина", — отмечает Роскачество.

"Рост производства сухого вина идет преимущественно за счет снижения объемов вин полусладких. Если в 2020 году их доля составляла 60,3%, в 2022 году доля полусладкого вина снизилась до 55,2%. Кроме сухих вин, растет производство ликерного вина. Доля этой категории в общем объеме производства выросла до 7,5%", — говорится в сообщении.

Кроме того, по мнению экспертов, на показатели 2022 года могли повлиять программы импортозамещения, стартовавшие в российской торговле на фоне санкционного давления и сокращения части поставок вина из ЕС. Аналитики также уточняют, что в импорте вина доля полусладких вин снижалась все последние годы и уже составляет менее трети всего объема поставок.

При этом одной из особенностей полусухих вин в России является то, что более 60% их производства в стране – это белые и розовые вина, тогда как в других категориях доминирующее положение по-прежнему занимают вина красные.

"Полусухие вина – это быстрорастущая категория в продажах крупного ритейла, на них хороший спрос. В том числе потому, что часть потребителей отказывается от вина с высоким содержанием сахара, но перейти сразу на сухие вина готовы пока не все. Розовые и белые полусухие вина востребованы, в первую очередь женщинами, основными потребителями винодельческой продукции", — отметила Буняева.