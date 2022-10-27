МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. "Яндекс Маркет" продолжает развивать раздел "Ресейл", где продаются уцененные и бывшие в употреблении вещи, теперь торговать ими может любой пользователь, сообщили РИА Новости в пресс-службе маркетплейса. "Яндекс" выпустит на рынок свой телевизор

"Яндекс Маркет" выходит на рынок перепродажи вещей от частных лиц. Теперь с помощью сервиса пользователи могут не только покупать, но и продавать бывшие в употреблении вещи. Чтобы этот процесс был быстрым и удобным, "Маркет" будет работать с профессиональными компаниями-ресейлерами (выкупщиками), которые возьмут на себя приём товаров, оплату, проверку подлинности и состояния товаров, их предпродажную подготовку, а также саму продажу этих товаров на "Маркете", — говорится в сообщении.

В апреле на онлайн-площадке впервые появились ресейл-товары, но для покупки были доступны только люксовые сумки и ограниченный ассортимент смартфонов. Позже, в начале октября, маркетплейс предоставил возможность торговать б/у вещами всем продавцам вне зависимости от категории товара. "Яндекс.Еда" и Delivery Club могут запустить доставки из "Вкусно — и точка"

Отмечается, что на первом этапе пользователи смогут продать б/у детские коляски, премиальные аксессуары (сумки, очки, бижутерию), автомобильные шины, детские конструкторы, а также электронику, например планшеты и умные часы. В компании уточнили, что список категорий товаров, доступных для перепродажи, будет постоянно расширяться.

"Чтобы продать вещь, нужно заполнить заявку на "Маркете" и назначить встречу со специалистом, который может сам приехать и забрать товар. Выезд специалиста будет бесплатным для пользователя. Товары можно сдать и самостоятельно — например, через пункты приема и выдачи заказов Boxberry или Почты России", — пояснили в пресс-службе.

При этом стоимость товара определяет партнер-ресейлер, на нее влияют разные факторы. Среди них — год выпуска товара, бренд, техническое и внешнее состояние.