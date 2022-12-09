МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Ретейлер "Вкусвилл" совместно с Boxberry запустил доставку своих товаров в пять стран ближнего зарубежья — Казахстан, Белоруссию, Киргизию, Армению и Таджикистан, сообщает компания. "Вкусно – и точка" запустила доставку в Москве и Санкт-Петербурге

"Вкусвилл" совместно с Boxberry запустили доставку товаров с честным составом в страны ближнего зарубежья. Сервис уже доступен для покупателей Казахстана, Белоруссии, Киргизии, Армении и Таджикистана", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ассортимент доставки вошла продукция с длительным сроком хранения, которая не испортится и не повредится во время транспортировки. "Технологи компании отобрали для онлайн-каталога витамины, БАДы, косметические и бытовые средства, бакалею, напитки и десяток других полезных продуктов. Все товары представлены по таким же ценам, как и в магазинах "Вкусвилл", — добавляется в сообщении.

Для отправки в страны ближнего зарубежья ритейлер собирает заказы в одном из своих дарксторов в Москве, а Boxberry доставляет их либо курьером на дом, либо в свои отделения. Стоимость и сроки доставки зависят от адреса получателя и способа доставки. В среднем доставка занимает от 3 до 10 дней. При этом покупателям доступен самовывоз из 517 точек в 187 городах и курьерская доставка в 22 тысячах населенных пунктах.

В конце ноября "Вкусвилл" объявил о том, что также запустил продажи продуктов под собственным брендом на площадке китайского маркетплейса Tmall Global.