МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. В ноябре-декабре возобновились поставки в Россию ноутбуков известных мировых брендов, сообщают "Известиям" со ссылкой на источник, близкий к одному из дистрибьюторов электроники. Вице-спикер Госдумы призвал продать китайцам автозаводы ушедших брендов

По словам источника, в Россию, в частности, начали массово завозить ноутбуки HP, Lenovo, Asus. При этом ритейлеры подтверждают, что в стране растет ассортимент ноутбуков тех брендов, которые ранее ушли с российского рынка, их параллельный импорт налажен, определенные сложности возникают лишь с поставками HP.

Вместе с тем издание свидетельствует, что возобновились продажи ноутбуков в фирменном онлайн-магазине Lenovo, стали доступны портативные компьютеры и в интернет-магазине GalaxyStore, торгующем продукцией Samsung.