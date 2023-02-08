МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Запасы американского бальзама для губ Carmex заканчиваются в отечественных косметических магазинах, сократился ассортимент и на маркетплейсах, убедился корреспондент РИА Новости. Продажи губной помады в России выросли сильнее всего в марте 2022 года

Так, на сайте "Л'Этуаль" указано, что всех товаров данного бренда нет в наличии. На горячей линии компании оператор подтвердил, что этих бальзамов нет как в онлайн-магазине, так и в розничных магазинах сети. Схожая ситуация и в "Подружке" — там представлено два варианта продукта с разными вкусами, для заказа они не доступны, но есть в некоторых магазинах в Москве и области. РИА Новости направило запросы компаниям.

Нет бальзамов и в ассортименте "Магнит косметик", а также в интернет-магазине сети "Улыбка радуги". Консультант "Улыбки радуги" рассказала, что желающие могут приобрести продукцию Carmex в магазинах в других городах (например, в Ярославле), однако "в Москве их нет". При этом в "Рив Гош" заявили, что в их магазинах не было этого бальзама вообще и в ближайшее время вводить его в ассортимент не планируется.

Остались еще запасы в "Золотом яблоке", однако и там часть ассортимента находится в статусе "нет в наличии". "Мы со своей стороны можем только добавить, что пока нет информации о том, когда возобновятся поставки продукции бренда", — сообщили РИА Новости в компании.

На "Яндекс Маркете" для заказа доступен лишь один товар американского бренда с возможной доставкой с 13 февраля. На Ozon и Wildberries ассортимент значительно больше, часть позиций представлена с доставкой на следующей день. Есть некоторые позиции и на маркетплейсе "СберМегаМаркет", однако уже не все в наличии.

РИА Новости направило запрос официальному дистрибьютору Carmex в России "Ингеоком Дистрибьюшен Партнерс".

Carmex — американский бренд бальзама для губ, который выпускается в разных вкусах в трех форматах — банки, стики и тюбики. Производством занимается Carma Laboratories. "Ингеоком Дистрибьюшен Партнерс" один из ведущих дистрибьюторов косметики и потребительских товаров повседневного спроса на территории России и стран СНГ, работает с такими сетями, как "Рив Гош", "Золотое Яблоко", "Подружка" и "Магнит".