МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Торговые сети "Азбука вкуса" и "Детский мир" в ближайшее время присоединятся к объявленному правительством РФ эксперименту, исключающему возможность продажи просроченной продукции на кассах, заявила руководитель управления безакцизной пищевой продукции оператора системы маркировки "Честный знак" — Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Юлия Кузьмина. "Руспродсоюз" объяснил, почему вес молока начали указывать в килограммах

"Сеть "Магнит" стала первой, кто внедрил технический запрет продажи просроченной продукции на кассе. Мы видим большой интерес со стороны и других компаний – система маркировки делает это возможным как для крупных розничных сетей, так и для менее автоматизированной традиционной розницы, магазинов у дома. Уже в ближайшее время к эксперименту присоединяются еще две сети: "Азбука вкуса" и "Детский мир". Уверены, за ними последуют и другие", — сказала она в ходе Всероссийского съезда производителей и переработчиков молока.

В середине января "Магнит" заявил, что вводит дополнительную систему проверки сроков годности молочной продукции на кассе, которая при помощи данных из системы маркировки позволяет блокировать покупку такого товара. Позже компания объявила о масштабировании данной технологии на всю сеть.

С 1 февраля в России стартовал запущенный правительством эксперимент по внедрению на добровольной основе системы, исключающей техническую возможность продажи просроченной продукции. В эксперименте участвуют отдельные виды молочной продукции, в том числе предназначенные для детей, а также бутилированная питьевая и минеральная вода, пиво и некоторые слабоалкогольные напитки, пояснял кабмин. Кроме того, исключается возможность продажи незаконно введенной в оборот табачной и никотинсодержащей продукции. ВОЗ подвергла критике индустрию производства молочных смесей

Система цифровой маркировки "Честный знак" введена в России с 2019 года. В настоящее время маркировке на этапе производства подлежат молочная продукция и минеральная вода, также маркируются табак, электронные сигареты и жидкости для них, лекарства, шины, духи, товары легкой промышленности, обувь, шубы и фототехника. С 1 апреля этого года начнется поэтапное внедрение маркировки пива и слабоалкогольных напитков. Также проводятся эксперименты по маркировке БАДов, антисептиков, медицинских изделий.