МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Предпочтение в выборе первого электромобиля стоит отдавать моделям с увеличенным запасом хода, произведенным в России, а не ввезенным в страну по параллельному импорту, поделился мнением с РИА Новости эксперт инфраструктурного центра "Автонет" НТИ на базе Московского Политеха Юрий Урюков. Замглавы МЭР отметил рост спроса на электромобили в России

"Сейчас батарейные машины активно завозят в РФ по схеме параллельного импорта. Но надо понимать, что полноценной гарантийной и сервисной поддержкой обеспечены модели лишь из официальных поставок. Кроме того, при покупке "серого" экземпляра есть шанс получить вариант, совершенно неподготовленный к российским холодам — со слабой "печкой" или, допустим, никудышной теплоизоляцией аккумуляторов", — отметил Урюков, говоря о выборе первого электромобиля.

По словам эксперта, с учетом того, что зарядная инфраструктура в России только развивается, имеет смысл обратить внимание на модели с увеличенным запасом хода. При этом стоит учесть, что условные 400 километров по испытательным циклам NEDC и WLTP — две большие разницы. "Необязательно разбираться в инженерных тонкостях, просто запомните — во втором случае заявленный продавцом предельный пробег без подзарядки будет куда ближе к реальности", — добавил он.

Эксперт также отметил, что если бренд электрокара не имеет значения — логично прицениться к продукции отечественной марки Evolute, на которую распространяется государственная субсидия: скидка 25% (но не более 625 тысяч рублей). Кроме того, вероятно, что список льготных моделей пополнится и другими локализованными в РФ машинами: например, электрическим кроссовером "Москвич 3е".