МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Более половины коньяка эконом-сегмента на российском рынке оказалось фальсификатом, сообщает Роскачество. Госдума ускорила процедуру уничтожения нелегального алкоголя

"Роскачество… исследовало коньяк трехлетней и пятилетней выдержки массового сегмента стоимостью до 920 рублей за 0,5 литра… Доля фальсификата среди российского коньяка эконом-сегмента составила 52%", – говорится в сообщении.

Как пояснила заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева, напиток "содержал признаки фальсификации спиртами невиноградного происхождения". "Это является нарушением федерального закона… То есть такая продукция называться коньяком не может. А коньяк производится только из коньячного дистиллята, никакого другого спирта в коньяке быть не должно", — подчеркнула она.

Были проверены товары 23 торговых марок по 39 показателям. Признаки фальсификации были выявлены в продукции торговых марок "Альтаир", "Император", "Старейшина" и "Шато Темрюк" (Москва); "Киновский", "Шустов (2015 год урожая)" и Father's Old Barrel (Московская область); "Золотые купола" и "Крепость Кизляр" (Дагестан); МВКЗ (Тульская область); "Три звездочки" ("Сордис", Нижегородская область) и "Три звездочки" (АО "Татспиртпром", Татарстан).

Органолептическое исследование показало, что у коньяка данных марок также присутствуют пороки в букете и вкусе. При этом красителей и синтетических ароматизаторов в нем не обнаружено.

В организации сообщили, что со всеми нарушителями проведена работа — производители проводят корректирующие мероприятия.

В Роскачестве добавили, что к концу года планируется провести совместное с Росалкогольрегулированием исследование и на рынке виски, как только будет завершена разработка соответствующей методики.