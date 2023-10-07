CDEK Shipim: люди летом чаще всего покупали на Wildberries одежду, а на Ozon еду
МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Россияне этим летом чаще всего покупали на Wildberries женскую одежду и белье, а на Ozon — еду, а также товары для дома и сада, при этом на "Яндекс Маркете" лидировала бытовая техника, рассказала РИА Новости руководитель продукта CDEK Shipim Ольга Кутейникова.
"По нашим данным, чаще всего на маркетплейсах россияне покупают женскую одежду, товары для спорта и дома, обувь, электронику и технику, а также товары для красоты и здоровья. К примеру, в летние месяцы на Wildberries чаще всего заказывали товары из раздела "Женщинам", где представлена одежда и белье: на эту категорию приходится 20% всех заказов. Самыми продаваемыми подкатегориями стали "Большие размеры", "Будущие мамы" и "Для высоких", — сообщила она.
Отмечается, что на втором месте по спросу оказалась категория "Дом" — 11% от всех заказов. В лидерах товары для спальни, кухни и детской, также популярны хозяйственные товары. Топ-3 категорий замыкает "Спорт", на него пришлось 9% заказов. Самые продаваемые подкатегории — "Туризм/Походы", "Для женщин" и "Бег/Ходьба", в которых представлены одежда и обувь для спорта, а также туристические аксессуары.
"На маркетплейсе Ozon россияне предпочитают приобретать другие категории товаров. В летние месяцы наибольший объем заказов фиксировался из разделов Ozon Fresh (представлен в основном продуктами питания — ред.) и "Дом и сад" — по 11% от всех заказов. На втором месте оказался раздел "Одежда" и "Электроника" — по 10% от всех продаж, а на третьем — "Бытовая техника" с 9% от всех заказов", — добавила эксперт.
При этом, по ее словам, пользователи "Яндекс Маркета" чаще всего заказывали товары из раздела "Бытовая техника" (на эту категорию пришлось 18% всех заказов). На втором месте — "Электроника", а на третьем оказались такие категории, как "Товары для дома", "Товары ИКЕА" и "Строительство и ремонт" (по 6% соответственно).
В феврале 2023 года международный логистический оператор СДЭК запустил сервис для продавцов маркетплейсов CDEK Shipim. Он помогает продавцам выходить на онлайн-площадки.
https://1prime.ru/consumer_markets/20231007/841916063.html