МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Россияне этим летом чаще всего покупали на Wildberries женскую одежду и белье, а на Ozon — еду, а также товары для дома и сада, при этом на "Яндекс Маркете" лидировала бытовая техника, рассказала РИА Новости руководитель продукта CDEK Shipim Ольга Кутейникова. В АКИТ назвали последствия возможного запрета торговых марок маркетплейсов

"По нашим данным, чаще всего на маркетплейсах россияне покупают женскую одежду, товары для спорта и дома, обувь, электронику и технику, а также товары для красоты и здоровья. К примеру, в летние месяцы на Wildberries чаще всего заказывали товары из раздела "Женщинам", где представлена одежда и белье: на эту категорию приходится 20% всех заказов. Самыми продаваемыми подкатегориями стали "Большие размеры", "Будущие мамы" и "Для высоких", — сообщила она.

Отмечается, что на втором месте по спросу оказалась категория "Дом" — 11% от всех заказов. В лидерах товары для спальни, кухни и детской, также популярны хозяйственные товары. Топ-3 категорий замыкает "Спорт", на него пришлось 9% заказов. Самые продаваемые подкатегории — "Туризм/Походы", "Для женщин" и "Бег/Ходьба", в которых представлены одежда и обувь для спорта, а также туристические аксессуары.

"На маркетплейсе Ozon россияне предпочитают приобретать другие категории товаров. В летние месяцы наибольший объем заказов фиксировался из разделов Ozon Fresh (представлен в основном продуктами питания — ред.) и "Дом и сад" — по 11% от всех заказов. На втором месте оказался раздел "Одежда" и "Электроника" — по 10% от всех продаж, а на третьем — "Бытовая техника" с 9% от всех заказов", — добавила эксперт.

При этом, по ее словам, пользователи "Яндекс Маркета" чаще всего заказывали товары из раздела "Бытовая техника" (на эту категорию пришлось 18% всех заказов). На втором месте — "Электроника", а на третьем оказались такие категории, как "Товары для дома", "Товары ИКЕА" и "Строительство и ремонт" (по 6% соответственно).

В феврале 2023 года международный логистический оператор СДЭК запустил сервис для продавцов маркетплейсов CDEK Shipim. Он помогает продавцам выходить на онлайн-площадки.