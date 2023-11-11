ПЕКИН, 11 ноя — ПРАЙМ. Объем продаж на ежегодной глобальной онлайн-распродаже по случаю Дня холостяка в Китае по состоянию на два часа дня субботы превысил 217 миллиардов юаней (около 29,7 миллиарда долларов), следует из данных китайской консалтинговой компании Syntun. В Китае началась онлайн-распродажа по случаю Дня холостяка

Согласно данным, размещенным на сайте компании, с 20.00 (15.00 мск) 10 ноября по 14.00 (9.00 мск) 11 ноября объем продаж на онлайн-платформах в Китае составил 217,009 миллиарда юаней (около 29,7 миллиарда долларов). За указанный период были оформлены более 730 миллионов посылок. Средний чек составил 296,95 юаня (около 40,75 доллара). В топ-3 самых покупаемых категорий товаров вошли бытовая техника, цифровая техника и смартфоны, а также одежда.

Компания Alibaba, впервые организовавшая фестиваль в 2009 году, ожидает в этом году свыше 80 миллионов выгодных предложений на площадках онлайн-торговли, а также участие в распродаже 1 миллиарда покупателей. Распродажа продлится до полуночи 11 ноября (19.00 мск).

В прошлом году, согласно данным китайской консалтинговой компании Syntun, объем продаж на площадках онлайн-торговли и платформах для ведения прямых трансляций за период глобальной онлайн-распродажи по случаю Дня холостяка в Китае достиг 1,1 триллиона юаней (156,9 миллиарда долларов по курсу на ноябрь 2022 года).

11 ноября в Китае стартовала ежегодная онлайн-распродажа по случае Дня холостяка (Гуангуньцзе). Как отмечалось, ожидается, что в этом году в ней примут участие более миллиарда человек.