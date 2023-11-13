2023-11-13T06:36:17+03:00
2023-11-13T06:36:17+03:00
2023-11-13T06:36:17+03:00
2023
https://1prime.ru/consumer_markets/20231113/842245114.html
Назван срок вступления в силу ГОСТа на школьную форму
Потребрынок
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ГОСТ на школьную форму в России утвердят в 2024 году, а вступит в силу он с середины 2025 года, заявил глава Роскачества Максим Протасов. "В следующем году стандарт будет... ПРАЙМ, 13.11.2023
потребрынок, бизнес, новости, школьная форма, роскачество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. ГОСТ на школьную форму в России утвердят в 2024 году, а вступит в силу он с середины 2025 года, заявил глава Роскачества Максим Протасов.
"В следующем году стандарт будет утвержден. В силу он вступит с середины 2025 года", — заявил Протасов в интервью "Российской газете".
Он отметил, что в ГОСТе будет прописываться только требования к показателям безопасности и потребительских свойств формы. По его словам, Роскачеству нужно, чтобы одежда для школьников была гигроскопична, воздухопроницаема и износоустойчива, а цвет, фасон и размер будут выбирать школы.
Протасов подчеркнул, что исследование, которое проводили пять лет назад, показало, что большая часть школьной формы была похожа на "космический скафандр", она совсем не дышала и не пропускала влагу.