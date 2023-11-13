МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. ГОСТ на школьную форму в России утвердят в 2024 году, а вступит в силу он с середины 2025 года, заявил глава Роскачества Максим Протасов.

"В следующем году стандарт будет утвержден. В силу он вступит с середины 2025 года", — заявил Протасов в интервью "Российской газете".

Он отметил, что в ГОСТе будет прописываться только требования к показателям безопасности и потребительских свойств формы. По его словам, Роскачеству нужно, чтобы одежда для школьников была гигроскопична, воздухопроницаема и износоустойчива, а цвет, фасон и размер будут выбирать школы.

Протасов подчеркнул, что исследование, которое проводили пять лет назад, показало, что большая часть школьной формы была похожа на "космический скафандр", она совсем не дышала и не пропускала влагу.