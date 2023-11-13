МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. ЛДПР обратилась в Федеральную антимонопольную службу с просьбой проверить обоснованность роста цен на новогодние подарки для детей, говорится в тексте письма председателя ЛДПР Леонида Слуцкого на имя главы ФАС Максима Шаскольского, копия которого имеется у РИА Новости. Россияне стали есть больше сладкого, показало исследование

В ЛДПР поступают обращения граждан в связи с опасениями по поводу необоснованного повышения цен билетов на новогодние детские мероприятия, а также роста цен на новогодние подарки для детей.

Информация о существенном изменении цен подтверждается также данными публикаций в средствах массовой информации, отмечается в письме.

Как отметили в ЛДПР, рост цен на билеты на детские мероприятия и на новогодние детские подарки может свидетельствовать о нарушении запретов на ограничивающие конкуренцию соглашения, что могло привести к необоснованному росту стоимости билетов на детские новогодние мероприятия и новогодние сладкие подарки для детей.

Ранее стало известно о росте цен в ряде регионов России на детские сладкие подарки к Новому году.