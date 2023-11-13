2023-11-13T14:25:29+03:00
2023-11-13T14:25:29+03:00
2023-11-13T14:25:29+03:00
2023
https://1prime.ru/consumer_markets/20231113/842250195.html
ЛДПР предложила ФАС проверить стоимость новогодних подарков
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ЛДПР обратилась в Федеральную антимонопольную службу с просьбой проверить обоснованность роста цен на новогодние подарки для детей, говорится в тексте письма председателя ЛДПР... ПРАЙМ, 13.11.2023
потребрынок, бизнес, новости, россия, лдпр, фас, новогодние подарки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. ЛДПР обратилась в Федеральную антимонопольную службу с просьбой проверить обоснованность роста цен на новогодние подарки для детей, говорится в тексте письма председателя ЛДПР Леонида Слуцкого на имя главы ФАС Максима Шаскольского, копия которого имеется у РИА Новости.
В ЛДПР поступают обращения граждан в связи с опасениями по поводу необоснованного повышения цен билетов на новогодние детские мероприятия, а также роста цен на новогодние подарки для детей.
Информация о существенном изменении цен подтверждается также данными публикаций в средствах массовой информации, отмечается в письме.
Как отметили в ЛДПР, рост цен на билеты на детские мероприятия и на новогодние детские подарки может свидетельствовать о нарушении запретов на ограничивающие конкуренцию соглашения, что могло привести к необоснованному росту стоимости билетов на детские новогодние мероприятия и новогодние сладкие подарки для детей.
Ранее стало известно о росте цен в ряде регионов России на детские сладкие подарки к Новому году.