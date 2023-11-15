МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Число производителей косметики и парфюмерии в России за последние 3,5 года увеличилось на 76%, при этом количество магазинов, напротив, сократилось, подсчитали для РИА Новости аналитики сервиса "Контур.Фокус". Российские рестораны и отели переходят на отечественные бренды косметики

Так, с января 2020 года по октябрь 2023 года число производителей выросло на 75,77% — c 1,53 тысячи по 2,7 тысячи, а число магазинов уменьшилось на 13,42% — c 36,7 тысячи по 31,77 тысячи. "С января 2020 года по октябрь 2023 года зарегистрировано 1 750 производителей бьюти-продукции. При этом рост… неравномерный: есть месяцы, когда количество регистраций снижается, а есть месяцы, когда оно растет", — подчеркнули в компании.

Отмечается, что количество производителей такой продукции растет во всех регионах страны, лидер по приросту — Брянская область. Там с января 2020 года по октябрь 2023 года число компаний выросло в 6 раз, второе место заняла Архангельская область.

В свою очередь регионом-лидером по косметическим магазинам оказалась Чечня с ростом на 61,5% (с 65 до 105), второе место заняла Калмыкия, где прирост составил 44%. "Лидер по падению числа продавцов парфюмерии и косметики — Ненецкий автономный округ. Количество организаций уменьшилось на 6 единиц: с 10 до 4 (-60%). В Ярославской области также замечено сильное падение числа магазинов. Если в январе 2020 года их насчитывалось 367 единиц, то в октябре 2023 года осталось только 233 (-36%)", — добавляется в исследовании.

Эксперт "Контур.Фокуса" Антон Яковлев подчеркнул, что это сложный рынок, нацеленный на весьма капризного потребителя, "годами избалованного импортной парфюмерией и косметикой высокого качества", поэтому и удержаться на нем непросто. Динамика ликвидаций это подтверждает: количество ликвидированных производителей парфюмерии и косметики уменьшается, и уменьшение это идет скачкообразно, но рынок все-таки растет.

"Что касается продавцов парфюмерии и косметики, тут все не так радужно. Была надежда, что с уходом европейских производителей российские продавцы смогут заменить товар — арабской парфюмерией, корейской косметикой, отечественной продукцией и в целом переориентируются на восточное и азиатское направление. Но надежды если и оправдались, то лишь отчасти. Правда, самый резкий спад числа продавцов бьюти-продукции пришелся на 2020 год, а с начала 2023 года рынок начинает стабилизироваться. Не исключено, что этой отрасли розницы требуется больше времени на восстановление поставок", — резюмировал он.

К тому же, по его словам, нельзя исключить, что определенная часть соответствующей продукции реализуется не в розничных точках, а через салоны красоты — их по состоянию на 1 октября 2023 года насчитывается по стране 109,8 тысячи единиц.