МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Сеть доставки суши и роллов "Ёбидоёби" не согласна с обвинениями Приморского УФАС и не считает, что ее реклама является оскорбительной и непристойной, сообщили РИА Новости в пресс-службе сети. Основателя сетей ресторанов "Тануки" объявили в розыск

Приморское УФАС России возбудило дело в отношении сети доставки суши и роллов "Ёбидоёби" из-за использования непристойного, по оценке управления, слова в наружной рекламе в Артеме, сообщило ведомство в четверг. Отмечается, что в управление поступило заявление администрации Артемовского городского округа по поводу наружной рекламы фирмы, размещенной рядом с остановкой автобусов. Реклама содержит надпись: "В пятницу начинай с Куни Ли!". По мнению заявителя, этот текст является оскорбительным и непристойным. В УФАС отметили, что он может нарушать требования ч. 6 ст. 5 ФЗ "О рекламе".

"Ёбидоёби" не согласна с обвинениями УФАС. Сеть доставки суши и роллов придерживается законов и норм, включая стандарты рекламы", — сообщили в пресс-службе компании.

"Согласно ч. 6 ст. 5 ФЗ "О рекламе", в рекламных материалах не допускается использование оскорбительных и непристойных образов. Слово "Куни Ли" не является образом, поэтому оно не может быть непристойным или оскорбительным. Более того, УФАС не устанавливает фактическое значение данного слова и указывает на ассоциативное восприятие. Такой подход не является законным в силу его необъективности", — заявили в пресс-службе.

В начале апреля красноярский арбитражный суд обязал "Ёбидоёби" сменить название как противоречащее принципам гуманности и морали и вызывающее ассоциации с бранной лексикой. Компания тогда утверждала, что название — это транслитерация японской фразы "День недели — суббота". В начале мая "Ёбидоёби" подала апелляцию на решение суда о смене названия.