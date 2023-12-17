МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Выбирая красную рыбу, следует обращать внимание на ее цвет, "дряблость", мышечную ткань и наличие повреждений, рассказали РИА Новости в Роскачестве. Цена на красную икру впервые за год опустилась ниже шести тысяч рублей

"При выборе рыбы стоит внимательно посмотреть на ее цвет — он должен быть равномерным, без разводов, без коричневых или желтых пятен и не тусклым. Более яркой по цвету будет горбуша, нерка и чавыча, а слабосоленая семга и форель (аквакультурные) из-за специфического питания будут иметь более насыщенный цвет, но различных оттенков, от светло-оранжевого до ярко-оранжевого. Слишком яркий красный или розовый цвет у семги может говорить о наличии красителей в рыбе", — заявили там.

Эксперты также отметили, что стоит обратить внимание на саму поверхность рыбы: она должна быть чистой и без повреждений. Расслоение и "дряблость" не допускается, про этом мышечная ткань должна быть умеренно плотной.

Говоря про состав, в организации подчеркнули, что идеальный вариант содержит только саму рыбу и соль. В то же время допускается добавление сорбиновой и бензойной кислот (в качестве консервантов). Кроме того, производитель обязан указать на маркировке, из какого сырья была приготовлена рыба — либо из охлажденного, либо из замороженного.

"В соленых лососевых рыбах содержание соли регламентируется ГОСТ: малосоленая продукция — 3-5%, слабосоленая продукция — 5-8%. Однако содержание соли в соленых тихоокеанских лососевых рыбах регулируется отдельным ГОСТ: малосоленая продукция — 3-5%, слабосоленая — 5-9%, среднесоленая — 9-12%, крепкосоленая — более 12%", — заключили в Роскачестве.