МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. В международном сообществе есть термин "криптоджекинг". Это несанкционированное использование чужого компьютера для реализации математических вычислений по генерации криптовалютных единиц. Злоумышленники либо направляют фишинговые электронные сообщения с вредоносной ссылкой, при переходе по которой загружается код программы для добычи криптовалюты (криптомайнинга), либо заражают веб-сайты и онлайн-рекламу вредоносным кодом, который автоматически загружает в браузер жертвы, рассказал агентству "Прайм" заместитель технического директора по развитию бизнеса группы компаний Angara Руслан Косарим.

"Код криптомайнинга работает в фоновом режиме, и ничего не подозревающие жертвы продолжают использовать свой компьютер, часть ресурсов которого идет на добычу криптовалюты для злоумышленника", — поясняет эксперт.

Эксперты сравнили криптовалюту с крысиным ядом

"Самое любопытное, что некоторые вредоносные программы умеют распознавать наличие на компьютере уже используемого другого криптомайнера, удалять чужой вредоносный код и устанавливать свое программное обеспечение для добычи крипты", – отмечает Косарим.

В отличии от большинства других типов вредоносных программ, криптомайнеры не наносят вреда данным жертвы. Они крадут ресурсы процессора, заключил эксперт.

Читайте также: Как вас могут обмануть с криптовалютами: три основные схемы мошенничества