МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Гибридные форматы работы сотрудников во время пандемии значительно поменяли образ жизни. Большую популярность набирают приложения удаленного доступа к компьютеру, в том числе, доступ к управлению домашними и корпоративными рабочими столами с мобильных устройств. Для реализации такого доступа требуется специальное программное обеспечение, устанавливаемое на мобильные устройства, рассказал агентству "Прайм" заместитель технического директора по развитию бизнеса группы ИБ-компаний Angara Руслан Косарим.

"На сегодняшний день существует большое многообразие мобильных приложений, позволяющих на расстоянии управлять компьютером на разных операционных системах, включая Windows, Mac OS, Android, iOS. Из наиболее популярных приложений – TeamViewer, Chrome Remote Desktop, Microsoft Remote Desktop App, VNC Viewer", — перечислил эксперт.

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Однако пока технологии удаленного доступа не идеальны. Нередко возникают проблемы при использовании подобных программ и приложений.

Косарим выделяет две основе проблемы:

Первая касается юзабилити, то есть удобства использования мобильного доступа. Из-за небольшого размера рабочей поверхности телефона и необходимости использования тачскрина – работа с программами на компьютере может оказаться довольно затруднительной. Такой доступ подойдет для решения оперативных вопросов, но вряд ли будет удобен для решения задач на протяжении восьмичасового рабочего дня.

Вторая связана с информационной безопасностью. Для доступа к компьютеру в мобильном приложении потребуется указать учетные данные, такие как имя пользователя и пароль, а также адрес подключения самого компьютера, что может спровоцировать риски утечки этих данных.

"Стратегия использования персональных устройств в рабочих целях, называемая BYOD (Bring Your Own Device), позволяет ускорить бизнес-процессы, но формирует множество проблем и рисков информационной безопасности. Специализированные решения информационной безопасности, такие как EMM (Enterprise Mobile Management), позволяют повысить уровень безопасности корпоративной информации, обрабатываемой на мобильных устройствах BYOD", — заключил Косарим.