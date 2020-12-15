МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Перед тем, как решиться взять ипотеку, следует оценить свою "кредитную нагрузку". Размер платежей по всем кредитам в месяц, разделенный на ежемесячный доход, не должен превышать 30%. Об этом написало информационное агентство News.ru со ссылкой на слова консультанта по финансовой грамотности проекта Минфина РФ и эксперта Национального центра финансовой грамотности Светланы Кислицыной. Минфин объяснил россиянам, как правильно копить деньги

"Программа льготной ипотеки с государственной поддержкой ограничена по времени, что не позволяет гражданам со средним уровнем дохода успеть создать достаточные для первоначального взноса накопления. Если сравнить размер переплаты по ипотеке в случае использования стандартных процентных ставок с суммой заёмных средств на первоначальный взнос, получается, что выгоднее зайти в льготную ипотеку с "кредитным" первым взносом", — отметила Кислицына. По ее мнению, "в идеале лучше отложить покупку жилья до того момента, когда будет накоплена сумма, необходимая для первоначального взноса. Обращаться в банк за ипотекой на пределе своих возможностей слишком рискованно. Любые финансовые проблемы в этом случае приведут к тому, что заёмщик окажется не в состоянии выплачивать кредит".

Эксперт объяснила, что, "согласно общей методике, данный показатель не должен превышать 50%. Однако нужно понимать, что этот показатель будет разным для людей с разным уровнем дохода. Поэтому я рекомендую не превышать порог в 30%". Помимо этого, она порекомендовала направить "лишние средства" на формирование накоплений. Это позволит избежать просрочки платежей в случае потери работы или утраты трудоспособности.