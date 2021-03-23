Риелтор рассказала, у кого нельзя снимать квартиру даже по низкой цене
МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Лучше отказаться от найма жилья, арендодатель которого не планирует оформлять сделку документально. В договоре найма должны быть прописаны все нюансы соглашения – от размера арендной ставки и правил выплат до норм приемки жилого помещения по окончании срока найма. Соглашение составляется в простой письменной форме и не требует заверения нотариуса, рассказала агентству "Прайм" заместитель директора департамента аренды квартир "ИНКОМ-Недвижимость" Оксана Полякова.
"До подписания договора нужно проверить документы арендодателя: если он дает вам копии и отказывается предоставить оригиналы, не нужно иметь с ним дела – велика вероятность мошенничества", — предупредила специалист.
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"Случается, что арендодатель показывает паспорт с регистрацией в ней и рассказывает, что, например, собственница-мама сейчас проживает на даче. Вполне может случиться так, что позже мама появится и выселит квартирантов, ибо о сделке аренды ей ничего не известно. При оформлении сделки должны присутствовать все собственники сдаваемой в аренду квартиры", — говорит она.
Кроме того, есть риск столкнуться с незаконной субарендой. Пересдача жилплощади правомочна только с письменного разрешения собственника – оно может быть прописано, например, отдельным пунктом в договоре найма.
Субаренда жилого помещения должна оформляться договором поднайма. Для заключения такого соглашения нужны паспорта нанимателя и поднанимателя; документы, удостоверяющие личности всех, кто проживает с нанимателем и поднанимателем; нотариально заверенное согласие всех, кто зарегистрирован на сдаваемой жилплощади (если среди них есть несовершеннолетние, то заверенное у нотариуса соглашение их родителей или опекунов).
Если сделка найма проводится по доверенности, тщательно изучите документы и права доверенного лица. Например, указано, что "доверенное лицо имеет право сдавать указанную квартиру, но нет ни слова о праве принимать арендную плату от нанимателей".
Риелтор рекомендует обсудить этот пункт отдельно, иначе получение денег доверенным лицом будет считаться противозаконным. И даже если вы регулярно отдавали ему арендную сумму, по прошествии времени собственник может потребовать оплатить прошедший период проживания в квартире.
Бывает, что арендодатель оказывается злостным неплательщиком – из-за его долгов по коммунальным платежам у квартиранта могут отключить электричество. Поэтому прежде чем подписывать договор найма, попросите отчет о коммунальных платежах. Если же вы решились на погашение долга собственника, оформите письменно, что эта сумма будет вычтена из арендной платы.
Квартира сдается "под ремонт" – вы на словах договариваетесь с собственником, что выполняете работы в счет арендной платы и не вносите ее (или вносите со скидкой) в период их проведения. Иногда наймодатели якобы забывают об этой договоренности и требуют оплатить проживание в полном размере. По словам Поляковой, необходимо обсудить с арендодателем все нюансы ремонта, обязательно составить смету и все это прописать в договоре найма.
"Заранее составьте список важных для вас вопросов относительно съемного жилья и условий аренды; задайте эти вопросы наймодателю: если он обходит стороной серьезные моменты, лучше откажитесь – вам придется взаимодействовать с этим человеком долгое время, и в данном случае вполне вероятно возникновение неприятных ситуаций", — заключает эксперт.
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