МОСКВА, 1 мар – ПРАЙМ. Право собственности на жилье подразумевает совокупность прав владения, пользования и распоряжения этим объектом. При передаче жилплощади внаем у собственника остается право распоряжения квартирой, остальные он передает арендатору. То есть, квартирант в период действия договора найма имеет полномочия называть квартиру своей и пользоваться ею – жить, хранить вещи, принимать гостей, рассказала агентству "Прайм" заместитель директора департамента аренды квартир "ИНКОМ-Недвижимость" Оксана Полякова. Риелтор рассказала, как распознать фейковые объявления по сдаче квартиры

"Неприкосновенность частной жизни – в числе основных конституционных прав гражданина. Жилище является элементом частной жизни, и посещение арендодателем сдаваемой квартиры без позволения квартиросъемщика является нарушением", — указывает эксперт.

В договоре найма должна быть прописана периодичность визитов арендодателя – обычно раз в месяц, можно указать даты и время посещений. В любое другое время собственник не должен входить и открывать квартиру, и, конечно, он не имеет права посещать жилплощадь в отсутствие квартиранта – это незаконно.

"Несанкционированные визиты в сдаваемое жилье могут обернуться неприятностями. К примеру, в квартире могут храниться ценные вещи арендатора, и в случае их пропажи владелец жилплощади становится главным подозреваемым", — отмечает Полякова.

Арендатор должен поддерживать жилье в надлежащем состоянии — ремонтировать поломки, случившиеся по его вине, сообщать о неисправностях арендодателю. Однако собственник не вправе проверять чистоту помещений и делать замечания (речь идет об элементарной уборке). При этом можно оговорить обязательность уборки перед выселением и прописать этот пункт в договоре найма. Риелтор назвал типы квартир, которые лучше не покупать на "вторичке"

В период аренды собственнику запрещено перемещать и переставлять вещи и мебель в сдаваемой квартире, открывать ящики, пользоваться имуществом жильца и т. д. – даже во время согласованного визита в присутствии квартиранта. Собственник не может запретить арендатору переставлять мебель/убирать лишнюю/добавлять свою и т. д. Но при выезде из квартиры жилец обязан вернуть все на свои места.

В период аренды собственник не имеет права без разрешения арендатора менять дверные замки, иначе квартиросъемщик может подать в суд иск за препятствие пользования арендуемым жильем и за моральный ущерб. Если есть необходимость ремонта или замены замка, необходимо согласовать этот вопрос с жильцом и заранее договориться с ним об этом.

"Досрочное расторжение арендодателем договора найма без нарушений со стороны квартиранта является незаконным. Если же есть основания для выселения жильца, они должны быть доказаны", — говорит специалист.

Размещение личных вещей арендодателя должно быть согласовано с арендатором.

После вступления в силу договора найма собственник не имеет права поселить в сдаваемой квартире своих родственников (друзей или знакомых) или поселиться в ней самостоятельно. Жертвы соседского доноса. Когда прикроют нелегальную аренду жилья

Если квартира сдается с закрытой комнатой, собственник обязан заранее договариваться с арендатором о своих визитах в эту комнату.

"Чтобы оградить себя от неловких ситуаций, следует составить подробный договор найма. В настоящее время большая часть граждан осведомлена о преимуществах документального заверения любых договоренностей при найме квартир. Сейчас до 85% соглашений о долгосрочной аренде жилья в столице подтверждаются письменным договором найма", — подытожила эксперт.