МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Нельзя сдавать квартиру тем, кто не сможет за неё платить. Эксперты по недвижимости в процессе переговоров определяют, как наниматель зарабатывает, представляет ли он себе финансовую нагрузку, насколько стабилен его заработок, каковы расходы, снимал ли человек жилье раньше. Иногда запрашивают справку с места работы, рассказывает агентству "Прайм" управляющий директор сети офисов недвижимости "Миэль" Мария Жукова.

"Далее все зависит от предпочтений и обстоятельств арендодателя. У кого-то нет никаких требований. Некоторые не хотят, чтобы в квартире проживали дети — не хотят осложнений с соседями из-за шума, например. Другие исключают наличие животных — деревянный паркет, обивка мебели или обои могут пострадать от когтей и зубов", — говорит она.

Адвокат рассказал, кому запрещено продавать свою квартиру составить договор аренды так, чтобы были описаны все условия проживания — от требований к составу жильцов и графика проверок жилья собственником до порядка досрочного прекращения аренды и штрафов, предупреждает эксперт.

Документы должны быть составлены так, чтобы по ним можно было требовать исполнения условий, чтобы их можно было представить в полиции, в суде.

Особая категория рисков — мошенничество, например, субаренда. "Мошенник снимает квартиру, обычно недорогую, затем по поддельным документам представляется собственником, "сдает" вашу квартиру другим людям и исчезает с собранными деньгами. А разбираться с обманутыми "арендаторами" приходится настоящему владельцу жилья. Специалистам подобные схемы известны, документы арендаторов тщательно проверяются", — отмечает специалист.