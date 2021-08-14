МОСКВА, 14 авг – ПРАЙМ. Акции ряда строительных компаний продемонстрировали значительный рост, подорожав больше, чем сама недвижимость, пишут "Известия". Россиян предупредили, кто и как может украсть их банковский пароль

Эмиссионные ценные бумаги Группы "Самолет" 11 августа торговались на уровне 3088 рубля за бумагу. В начале января 2021 года акции застройщика стоили 963,8 рубля за штуку. Таким образом, бумаги компании взлетели в цене примерно в три раза за полгода, объяснило издание. Акции ПАО "ПИК-специализированный застройщик" с января по август этого года выросли в цене с 596,7 до 1189 рублей, на 98%.

Цены на жилье также выросли, но не так существенно, как бумаги девелоперов. Так, по данным "Циан", с марта прошлого года по август 2021 года был зафиксирован рост стоимости жилья в Москве и Северной столице. В Москве и Санкт-Петербурге цены на первичном рынке выросли на 38,2% и 41,2% и на 16,6% и 23,6% на вторичном рынке соответственно.

Эксперты рассказали в интервью изданию, могут ли россияне диверсифицировать свои вложения, инвестируя не в реальную недвижимость, а в ценные бумаги строительных компаний. Ряд специалистов считает, что доля акций застройщиков в инвестпортфеле не должна превышать 5–10%. Диетологи рассказали, почему "вредные" продукты не так уж и вредны

"Финансовые результаты строительных компаний сильно зависят от цен на недвижимость, поэтому есть заметная корреляция между ними и акциями застройщиков, так что в какой-то степени ценные бумаги девелоперов можно назвать альтернативой инвестициям в покупку квартир. Но вместе с тем есть и определенные риски, связанные с такими инструментами", — прокомментировал эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Пучкарев.

У акций девелоперов и инвестиций в покупку жилья принципиально разные драйверы роста стоимости, рассуждает руководитель департамента инвестиционной аналитики "Тинькофф Инвестиции" Кирилл Комаров.

"При вложениях в недвижимость люди в основном стремятся сыграть на росте цен на жилье и использовать его как элемент диверсификации благосостояния и снижения рисков, ведь наличие собственной квартиры значительно повышает толерантность инвестора к риску за счет снижения регулярных расходов. Вместе с тем покупка акций застройщиков — это инвестиции по большей части в рост спроса на жилье и успешность компании на рынке", — пояснил Комаров. Деньги из ниоткуда. Как мошенники и банки кредитуют россиян без их ведома

Динамика стоимости ценных бумаг застройщиков зависит от положения конкретной фирмы в инвестиционном цикле, сказал банкир. Девелоперы "ПИК" и "Самолет" сейчас проходят момент завершения инвестиционного цикла, в их акции много инвестировали за последние годы. Теперь эти две компании реализуют недвижимость и увеличиывают выручку.

Другие застройщики только вкладывают средства в крупные проекты, что происходит при росте цен на стройматериалы, объяснил Комаров. Такие компании проходят другой этап инвестиционного цикла, их бумаги могут стать прибыльными в долгосрочной перспективе, считает специалист.

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