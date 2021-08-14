МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Сегодня ряд категорий граждан имеет право на помощь от государства в оплате коммунальных услуг. Кроме того, есть определенные ситуации, в которых государство должно взять на себя оплату взноса на капитальный ремонт зданий. Cо временем количество граждан, имеющих право на льготы, скорее всего, будет увеличиваться, однако уже сейчас многие могут ими воспользоваться, рассказывает агентству "Прайм" генеральный директор ПАО "Городские Инновационные Технологии" Сергей Минко. Россиянам назвали случаи, когда могут списать долги за ЖКХ

Сейчас разрабатываются новые принципы тарификации ЖКУ и по словам эксперта, "социальная справедливость будет их основой".

"Через несколько лет ряд категорий граждан могут быть полностью освобождены от оплаты коммунальных услуг, но и сейчас льготы действуют, например, для малоимущих граждан", — указывает Минко.

"Если доход вашей семьи на одного ее члена меньше минимума, установленного регионом, то государство берет на себя обязанность субсидирования расходов на ЖКХ", — добавляет он.

Узнать о своих правах можно в отделе социального обеспечения граждан вашего региона или в вашей управляющей компании. В зависимости от региона размер субсидий отличается, как и требования к их получению, но получить их, по мнению специалиста, не сложно. Чаще люди "просто не знают или не находят времени заняться этим вопросом".

Также права на субсидии имеют такие категории граждан, как инвалиды, ветераны ВОВ, участники боевых действий и ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, ветераны труда и некоторые другие.

Что касается сборов на капитальный ремонт, то и здесь есть ряд ситуаций, когда вы не должны его оплачивать, и эти сборы должно компенсировать государство. Что делать, если цифры в коммунальной платежке внезапно выросли

"Так, если вы живете в муниципальном жилье, то капитальный ремонт должны оплачивать местные органы власти" — отмечает Минко.

"Или, например, есть постановление конституционного суда о том, что если первая квартира в доме была приватизирована после включения его в программу капитального ремонта, то ремонт также должны оплачивать те органы власти, в чьем подчинении он находился", — добавляет эксперт.