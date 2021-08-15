2021-08-15T06:58:00+03:00
2021-08-15T07:00:01+03:00
2021-08-15T06:58:00+03:00
2021
https://1prime.ru/development/20210815/834450343.html
Эксперты рассказали, подорожает ли вторичное жилье
Недвижимость
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Цены на вторичное жилье выросли на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и лишь на 0,9 процента за месяц, сообщил "Коммерсант" со ссылкой на данные ЦИАН. Цены на... ПРАЙМ, 15.08.2021
циан, недвижимость, вторичное жилье, аренда, краснодар, недвижимость, новости, бизнес
https://1prime.ru/images/83445/02/834450293.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83445/02/834450293.jpg
https://1prime.ru/images/83445/02/834450292.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83445/02/834450292.jpg
https://1prime.ru/images/83445/02/834450280.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83445/02/834450280.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20210815/834429537.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Цены на вторичное жилье выросли на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и лишь на 0,9 процента за месяц, сообщил "Коммерсант" со ссылкой на данные ЦИАН.
Цены на вторичное рынке стагнируют в 16 крупнейших городах нашей страны, это показывают данные онлайн-сервиса для арендаторов и покупателей жилья ЦИАН.
Стоимость "вторички" растет только в Краснодаре, цена увеличилась на 3,7 процента за месяц, отметило издание. Другие участники рынка привели примерно такие же показатели стоимости недвижимости.
В компании "Этажи" рассказали, что стоимость квадратного метра в России составляет около 74,9 тысячи рублей, за текущий месяц показатель вырос на 0,4%.
Руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов считает, что спад покупательной активности произошел из-за скачка цен на недвижимость.
Специалисты объяснили, что резкий рост стоимости "вторички" маловероятен. Участники рынка сообщили, что россияне чаще отказываются от покупки недвижимости, а спрос на съемное жилье растет.
Читайте также:
Юрист назвал запретные фразы в разговоре с мошенниками