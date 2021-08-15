МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Цены на вторичное жилье выросли на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и лишь на 0,9 процента за месяц, сообщил "Коммерсант" со ссылкой на данные ЦИАН. Диетолог объяснила, как привычные продукты подрывают ваш бюджет

Цены на вторичное рынке стагнируют в 16 крупнейших городах нашей страны, это показывают данные онлайн-сервиса для арендаторов и покупателей жилья ЦИАН.

Стоимость "вторички" растет только в Краснодаре, цена увеличилась на 3,7 процента за месяц, отметило издание. Другие участники рынка привели примерно такие же показатели стоимости недвижимости.

В компании "Этажи" рассказали, что стоимость квадратного метра в России составляет около 74,9 тысячи рублей, за текущий месяц показатель вырос на 0,4%.

Руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов считает, что спад покупательной активности произошел из-за скачка цен на недвижимость.

Специалисты объяснили, что резкий рост стоимости "вторички" маловероятен. Участники рынка сообщили, что россияне чаще отказываются от покупки недвижимости, а спрос на съемное жилье растет.

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