МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Один из крупнейших российских застройщиков проводит в тестовом режиме программу "trade-in" (то есть прием старого имущества в счет покупки нового). В рамках нее автомобили зачитываются в качестве первого взноса по ипотеке. Как сообщает "Российская газета", первую подобную сделку уже провели в подмосковных Мытищах. Названы массовые модели авто, которые попадут под "налог на роскошь"

Участник сделки продал свою машину за три часа через автодилера, а вырученные средства были внесены в счет 20-процентного начального взноса по ипотеке. Отмечается, что сам автомобиль был также приобретен в кредит, поэтому часть денег использовали для погашения займа на машину. Покупателю досталась трехкомнатная квартира, ставка по ипотеке составила 2,99% — ее частично субсидирует застройщик.

"Потенциал рынка зачета автомобиля в счет первого ипотечного взноса мы оцениваем примерно в 3-5% от всех сделок, — рассказал директор по продажам компании-застройщика Кирилл Храпов. — У нашего клиента не было накоплений на первоначальный взнос, но была машина, которую он планировал продать, поскольку стал активно пользоваться каршерингом. Мы помогли ему подать заявку и продать автомобиль всего за несколько часов".

Как пишет "Российская газета", до сих пор в счет оплаты будущего жилья использовали не автомобили, а старые квартиры.

Что же касается экспертов, то они весьма неоднозначно оценивают перспективы примененной схемы покупки недвижимости. По данным агентства "Автостат", автомобиль с пробегом в России в среднем стоит 800 тысяч рублей. Поэтому, чтобы полностью закрыть первоначальный взнос (на уровне 20%), в Москве, например, нужна очень недешевая машина либо дополнительные деньги. Многие и так продают машину перед покупкой квартиры, указывают участники рынка.