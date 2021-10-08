МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Проведение перепланировки жилого помещения правообладателем (собственником или нанимателем) возможно по согласованию с органом местного самоуправления или другого органа, наделенного административно-властными полномочиями. Без согласования перепланировка жилья будет считаться произведенной самовольно, а для правообладателя могут наступить негативные последствия, рассказывает агентству "Прайм" ведущий юрисконсульт юридической службы "ИНКОМ-Недвижимость" Светлана Болотская.

Перепланировка жилого помещения представляет собой изменение его конфигурации, требующее внесения в технический паспорт жилого помещения, объясняет юрист.

"За самовольную перепланировку помещений в многоквартирном доме предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от двух до двух с половиной тысяч рублей. Кроме того, правообладатель жилого помещения, подвергнутого самовольной перепланировке, должен привести его в прежнее (проектное) состояние в срок и в порядке, установленные органом, осуществляющим согласование", — указывает эксперт.

Водителям объяснили, что делать, если забыли дома права решение о продаже "означенного объекта с публичных торгов с выплатой собственнику вырученных от продажи помещения средств, за исключением ситуаций, когда перепланировкой не нарушаются права и законные интересы граждан".

По словам Болотской, лишение собственника права собственности на жилое помещения может применяться лишь в исключительных случаях. Если в результате перепланировки законные интересы других граждан не нарушаются и/или не возникает угроза их жизни или здоровью, то на основании решения суда жилое помещение может быть сохранено в перепланированном состоянии.