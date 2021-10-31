МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Чтобы защитить свою недвижимость от продажи без вашего участия, следует прежде всего обратиться в Росреестр с заявлением о запрете передачи или продажи недвижимости без личного присутствия собственника. Тем более, это можно сделать и через МФЦ – эта услуга является бесплатной. Требуемые изменения будут внесены в течение 5 рабочих дней с момента обращения, в ЕГРН появится специальная отметка. После этого даже если кто-то подаст документы на регистрацию прав на квартиру с поддельной доверенностью, то их вернут без рассмотрения, а информацию передадут в правоохранительные органы, рассказывает агентству "Прайм" управляющий партнер компании "Метриум" Надежда Коркка. Адвокат предупредил россиян о штрафах и рисках лишиться квартиры

"Стоит быть аккуратными и с электронной цифровой подписью. Бесспорно, она значительно повысила удобство сделок, особенно в период коронавирусных ограничений. Но злоумышленники не остались в стороне и за последние годы мошенничества с применением ЭЦП фиксируются все чаще. Поэтому в 2019 году был принят закон, согласно которому для перехода права собственности через электронное оформление необходимо, чтобы владелец заранее уведомил Росреестр о такой возможности", — говорит специалист.

Разумеется, важно внимательно читать все те документы, которые вам предлагают подписать брокеры, подчеркивает Надежда Коркка. Если есть определенные сомнения, то лучше проконсультироваться с юристом, специализирующимся на недвижимости.

"Кроме того, необходимо следить за своими персональными данными — не стоит раздавать копии паспорта направо и налево и, тем более, "засвечивать" их в интернете, так как риск утечки сведений довольно велик", — заключила эксперт.