МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Завещание — далеко не всегда гарантия того, что вы получите жилье в наследство. Всегда надо учитывать ряд моментов — наличие наследников, имеющих право на обязательную долю, использование для покупки маткапитала, возможное наличие другого, более позднего волеизъявления покойного. Кроме того, завещание, как и любой другой документ, могут попытаться оспорить, рассказала "Прайм" член комиссии Федеральной нотариальной палаты по международному сотрудничеству Елена Глушкова. Названы регионы с самой дорогой и дешевой ипотекой

Она уточнила, что при наличии у завещателя на момент смерти несовершеннолетних или нетрудоспособных детей, супруга и родителей, а также других нетрудоспособных иждивенцев, все они проходят по категории "обязательные наследники" и имеют право на обязательную долю. Ее размер рассчитывается, исходя из стоимости всего имущества умершего, как завещанного, так и незавещанного.

Сложности возможны, если завещанная квартира была приобретена с использованием средств материнского (семейного) капитала, и при жизни завещатель не исполнил обязанность по наделению членов своей семьи долями в праве собственности на помещение. В этом случае вопрос наследования и долей решается только в судебном порядке.

"Бывает, что при открытии наследственного дела обнаруживается другое завещание на указанную квартиру, удостоверенное позже изначального. Согласно закону, оно и вступает в силу", — напомнила эксперт.

Кроме того, завещание может быть оспорено лицами, права или законные интересы которых нарушены. Для этого нужны основания:

завещатель не подписывал завещание;

завещание составлено под влиянием угрозы, принуждения, стечения тяжелых жизненных обстоятельств;

завещатель на момент составления завещания находился в таком состоянии, при котором не мог в полной мере отдавать отчет своим действиям и руководить ими (например, вследствие психического заболевания);

допущены нарушения в порядке удостоверения завещания (отсутствует или подделана подпись или печать нотариуса) и прочее.

Опровергнуть такие обвинения, если они необоснованные, может помочь видеозапись процесса удостоверения завещания — ее предоставляет нотариус по запросу суда.

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