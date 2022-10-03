МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин отметил снижение темпов выдачи по программам льготной и сельской ипотеки. Составлен рейтинг регионов России по доступности ипотеки в 2021 году

"В целом за восемь месяцев мы выдали 758 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 2,7 триллиона рублей. По льготной и сельской ипотеке наблюдаем некоторое снижение темпов выдачи", — сказал он на заседании Совета Федерации.

Согласно презентации Минстроя, по состоянию на сентябрь текущего года по сельской ипотеке было выдано 5,4 тысячи кредитов на общую сумму 16,6 миллиарда рублей, в то время как за аналогичный период прошлого года было выдано 45,7 тысячи кредитов на сумму 86,6 миллиарда рублей.

По льготной ипотеке на новостройки выдано 172,4 тысяч кредитов на общую сумму 691,7 миллиарда рублей, против 267,1 тысячи кредитов на сумму 888,5 миллиардов рублей годом ранее, сообщается в материалах министерства.