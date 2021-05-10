МОСКВА, 10 мая – ПРАЙМ. Цифровизация шагнула далеко вперед благодаря пандемии. Все больше функций возникает для удобства пользователей, но и мошенничество в этом плане не отстает. Функция NFC, которая позволяет произвести оплату с устройства без фактического наличия карты, также подверглась атаке со стороны мошенников, особенно если владелец телефона невнимателен. Об этом агентству "Прайм" рассказал старший преподаватель кафедры "Банковское дело" Университета "Синергия" Антон Рогачевский. Финансист предупредил россиян об опасности, которую таят банковские карты

"Одним из самых популярных методов, стало прикладывание POS-терминала к устройству. Обычное место расположение телефона – это карман штанов. Не составит труда положить терминал в сумку с уже заранее установленной суммой, а в период час-пика в транспорте подойти к жертве на близкое расстояние и провести рядом с устройством сумку, — добавляет эксперт.

"Наибольший риск при оплате телефоном с NFC заключается в возможности подтвердить списание сканом отпечатка пальца, либо введением пин-кода на иной терминал, то есть совершения иной транзакции за чужую покупку", — указывает в свою очередь юрист Европейской Юридической Службы Евгений Иванов.

Также не исключено хищение мобильного устройства злоумышленником — тогда преступник получит доступ и к банковской, и мобильной сим-карте. Мошенники смогут оформить онлайн-кредит, переводить деньги и оплачивать покупки в пределах сумм на дебетовых, и за пределом лимита на кредитных картах гражданина. Специалист научил, как вернуть украденный смартфон, не выходя из дома

Однако при правильном использовании приложений, применении мобильного устройства, обеспечении дополнительных мер безопасности при бесконтактной использование мобильного устройства с NFC довольно безопасно, считает юрист.

Используйте блокировки в мобильном устройстве, установите лимит в приложении на оплату бесконтактным способом, а также подключите услугу смс-уведомления.

"Не надо держать NFC постоянно включëнным. Установите списания денежных средств только после ввода пароля или любой другой идентификации – например, считывания отпечатка пальца. Установите качественный антивирус. И самое важное – не разглашайте свои персональные данные. Как говорилось на одном советском плакате: "Не болтай по телефону. Болтун – находка для шпиона", — заключил Рогачевский.