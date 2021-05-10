 

МОСКВА, 10 мая – ПРАЙМ. Цифровизация шагнула далеко вперед благодаря пандемии. Все больше функций возникает для удобства пользователей, но и мошенничество в этом плане не отстает. Функция NFC, которая позволяет произвести оплату с устройства без фактического наличия карты, также подверглась атаке со стороны мошенников, особенно если владелец телефона невнимателен. Об этом агентству "Прайм" рассказал старший преподаватель кафедры "Банковское дело" Университета "Синергия" Антон Рогачевский.

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"Одним из самых популярных методов, стало прикладывание POS-терминала к устройству. Обычное место расположение телефона – это карман штанов. Не составит труда положить терминал в сумку с уже заранее установленной суммой, а в период час-пика в транспорте подойти к жертве на близкое расстояние и провести рядом с устройством сумку, — добавляет эксперт.

"Наибольший риск при оплате телефоном с NFC заключается в возможности подтвердить списание сканом отпечатка пальца, либо введением пин-кода на иной терминал, то есть совершения иной транзакции за чужую покупку", — указывает в свою очередь юрист Европейской Юридической Службы Евгений Иванов.

Также не исключено хищение мобильного устройства злоумышленником — тогда преступник получит доступ и к банковской, и мобильной сим-карте. Мошенники смогут оформить онлайн-кредит, переводить деньги и оплачивать покупки в пределах сумм на дебетовых, и за пределом лимита на кредитных картах гражданина.

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Однако при правильном использовании приложений, применении мобильного устройства, обеспечении дополнительных мер безопасности при бесконтактной использование мобильного устройства с NFC довольно безопасно, считает юрист.

Используйте блокировки в мобильном устройстве, установите лимит в приложении на оплату бесконтактным способом, а также подключите услугу смс-уведомления.

"Не надо держать NFC постоянно включëнным. Установите списания денежных средств только после ввода пароля или любой другой идентификации – например, считывания отпечатка пальца. Установите качественный антивирус. И самое важное – не разглашайте свои персональные данные. Как говорилось на одном советском плакате: "Не болтай по телефону. Болтун – находка для шпиона", — заключил Рогачевский.

 