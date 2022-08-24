МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Поставленные на территорию России по параллельному импорту телефоны американской компании Apple iPhone за последний месяц упали в цене на 30%. Об этом пишут "Известия". Apple выходит из моды. Как сдувается американский "пузырь"

В частности, смартфон iPhone 13 Pro Max с памятью 128 Гб с начала августа стал дешевле почти на 20 тысяч рублей; в максимальной комплектации с памятью 1 Тб смартфон стал стоить 179 990 тысяч рублей против 245 990 тысяч рублей в июле.

Как прокомментировали изданию эксперты рынка, такое снижение цен объясняется укреплением курса российского рубля, ожиданием выхода на рынок осенью линейки смартфонов нового поколения, а также снижением интереса россиян к продукции Apple на фоне антироссийских санкций.

"Кроме того, снижению цен поспособствовало построение новых логистических цепочек", — цитирует издание пресс-секретаря компании Tele2 Дарьи Колесниковой.

На прошлой неделе Bloomberg сообщил, что презентация новой линейки iPhone 14 намечена на 7 сентября этого года, а выход телефонов на полки уже 16 сентября. Новый гаджет будет производиться в Индии.