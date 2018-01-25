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Генсек ОПЕК не ждет балансировки рынка нефти в I полугодии


Компании / Нефть
  • Генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо
    © AFP, Ozan Kose

ДАВОС (Швейцария), 25 янв - ПРАЙМ. Генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо не ждет балансировки рынка нефти в первом полугодии текущего года.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. В ноябре прошлого года соглашение было продлено до конца 2018 года. Глава Минэнерго РФ Александр Новак в среду говорил, что ОПЕК+ еще не достиг поставленных целей, а восстановление баланса спроса и предложения на рынке "черного золота" ожидается в третьем или четвертом квартале 2018 года.

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Баркиндо в беседе с корреспондентом РИА Новости в кулуарах форума в Давосе так ответил на вопрос, может ли рынок сбалансироваться в первой половине текущего года: "Нет. Я думаю, учитывая все доступные данные, включая данные ОПЕК, и основываясь на прогнозах, во второй половине года станет виден свет в конце туннеля".

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Давос-2018

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Сокращение добычи нефти

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