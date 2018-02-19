Баркиндо: ОПЕК+ в январе выполнила соглашение на рекордные 133%

МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Страны соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+ в январе выполнили его условия на рекордные 133% после 129% в декабре, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на генерального секретаря ОПЕК Мохаммеда Баркиндо.

"Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо в понедельник сообщил, что организация в январе зафиксировала 133-процентный уровень соблюдения квот по сокращению добычи нефти среди всех участвующих стран ОПЕК и не ОПЕК", - пишет агентство.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, а затем продлено до конца марта 2018 года. В ноябре страны ОПЕК+ вновь приняли решение продлить венскую сделку — до конца 2018 года.

В январе комитет по мониторингу выполнения соглашения ОПЕК+ сообщил, что по итогам декабря страны венского соглашения выполнили его условия на 129%, что стало рекордом с момента начала действия сделки. В среднем за весь 2017 год уровень соблюдения соглашения ОПЕК+ составил 107%.